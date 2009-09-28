Виробники "iPod" попереджатимуть про шкоду для здоров'я

Виробників "iPod" зобов`яжуть попереджати користувачів про шкоду для здоров`я.

Згідно з новими пропозиціями Європейської комісії, компанія "Apple", що виробляє "iPod", а також інші виробники музичних плеєрів повинні або розміщувати на видному місці наклейки, що попереджають про шкоду гучної музики для здоров`я, або створити систему, що виводить аналогічне попередження на екран у випадку довгого користування навушниками на великій гучності.

Відповідно до пропозицій, які будуть опубліковані у понеділок, 28 вересня, від виробників вимагатимуть встановлювати налаштування гучності за замовчанням на рівні близько 80 децибел, що вважається безпечним під час користування плеєром 40 годин на тиждень. Користувачі зможуть збільшувати гучність, але Єврокомісія хоче, щоб спочатку вони отримали попередження від свого музичного пристрою.

"Завдання в тому, щоб пояснити людям, що перевищення певного рівня шуму створює довгострокову загрозу для слуху, - заявило джерело в директораті прав споживачів Єврокомісії. - Однак у користувачів буде вибір, і вони зможуть збільшити гучність, якщо захочуть".

ТСН