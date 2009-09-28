У Харкові сьогодні страйкують працівники «Міськелектротрансу»

У Харкові сьогодні страйкують працівники комунального підприємства «Міськелектротранс»: трамваї та тролейбуси не виїхали на маршрути.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють на сайті Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку Євгенія ВОДОВОЗОВА.

За його словами, автотранспортні підприємства забезпечили перевезення харків`ян.

«На декількох маршрутах не вистачило автобусів, ми аналізуватимемо кожен такий випадок. Тепер нам залишається тільки чекати на реакцію уряду», - сказав Є.ВОДОВОЗОВ.

Прес-служба міськради нагадує, що трудовий колектив ХКП «Міськелектротранс» на загальних зборах вирішив провести одноденний страйк. Критична ситуація на ХКП склалася у зв`язку з невиплатою державою компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій – за півтора року з держбюджету підприємству не виплатили більше як 160 млн. грн.