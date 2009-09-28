Компанія «Руш» відкрила 2 магазини «Єва»

Компанія «Руш» відкрила два магазини парфюмерно-косметичної мережі «Єва» – в Дніпропетровську і Кіровограді.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, магазин мережі «Єва» в Кіровограді відкрили 16 вересня. Торгова площа складає 143,5 кв.м.

Магазин в Дніпропетровську, 32-й в місті, відкрили 18-19 вересня. Торгова площа магазину - 125,5 кв.м.

З відкриттям двох магазинів мережа налічує 117 об`єктів в Україні.

Довідка УНІАН. ТОВ «Руш» створене в травні 2002 року в Дніпропетровську. Компанія займається роздрібною торгівлею парфюмерно-косметичної продукції через власну мережу спеціалізованих магазинів торгової марки «Лінія магазинів «Єва». Статутний фонд компанії складає 10 млн. грн.

За станом на вересень 2009 року, мережа представлена 117 магазинами загальною торговою площею 28,8 тис. кв.м.