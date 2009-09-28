Середня зарплата в Україні зменшилася на 89 гривень

Середня заробітна плата в Україні в серпні 2009 року зменшилася на 89 грн. у порівнянні з липнем цього року, і на 1 вересня становила 1919 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у Києві середня зарплата в серпні порівняно з липнем знизилася на 194 грн. – до 3126 грн., у Київській області – на 95 грн. - до 2009 грн., у Донецькій області – на 60 грн. - до 2136 грн., у Дніпропетровській області – на 62 грн. - до 2003 грн.

У січні-серпні 2009 року середня зарплата в Україні становила 1849 грн., зокрема, в Києві – 3082 грн., у Київській області – 1929 грн., у Донецькій області – 2043 грн., у Дніпропетровській області – 1900 грн.