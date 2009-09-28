Всесвітній бджільницький конгрес пройде в Україні

На 41-му Міжнародному конгресі Всесвітньої федерації бджільницьких асоціацій «Апімондія», який проходив 15-20 вересня ц.р. у Монпельє (Франція), Україна завоювала право через чотири роки прийняти цей всесвітній форум у Києві.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент організаційного комітету, голова правління ВГО «Братство бджолярів України» Тетяна ВАСИЛЬКІВСЬКА.

Вона повідомила, що під час голосування Україна отримала 93 голоси зі 165 можливих. Водночас, суперниками Києва були Стамбул (Туреччина), Софія (Болгарія), Будапешт (Угорщина), Гранада (Італія) і Верона (Італія).

За словами Т.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ, 43-й конгрес, який Київ прийматиме після Євро-2012, може стати найбільшим галузевим конгресом в історії України. Очікується, що на цей захід приїде близько 12 тисяч гостей.

Як зазначив віце-президент організаційного комітету, президент Союзу пасічників України, директор Національного наукового центру АН України «Інститут бджільництва ім. Прокоповича» Леонід БОДНАРЧУК, Україна входить до п`ятірки найбільших виробників меду в світі.

Координатор із комунікацій організаційного комітету Юрій РИФЯК зазначив, що право на проведення конгресу стане імпульсом для залучення інвесторів у галузь бджільництва. За його словами, для проведення конгресу знадобиться 3-4 млн. євро й організатори планують залучити необхідні кошти від внутрішніх та іноземних інвесторів.

Крім того, Т.ВАСИЛЬКІВСЬКА повідомила, що на нинішньому конгресі український гречаний мед отримав офіційний титул кращого меду в світі.

Довідка УНІАН. "Апімондія" – Всесвітня федерація бджільницьких асоціацій, що об`єднує фахівців, учених, підприємців і громадських діячів.