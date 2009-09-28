Мережа «Ельдорадо» відкриє 18 нових магазинів

Мережа магазинів побутової електроніки «Ельдорадо» 1 жовтня відкриє 18 супермаркетів у 15 містах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, по одному магазину відкриється в Бердянську, Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Коломиї, Луганську, Одесі, Рівному, Сумах, Ужгороді, Харкові, Черкасах, Чернівцях і 4 супермаркети в Києві.

Загальна площа всіх нових магазинів «Ельдорадо» складе близько 27 тис. кв.м.

У кожному новому супермаркеті буде представлений асортимент з більше 15 тис. найменувань товарів.

Довідка УНІАН. «Ельдорадо» – найбільша роздрібна мережа з продажу побутової техніки і електроніки в Росії і Східній Європі.