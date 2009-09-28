Киян закликають не смітити

Проект із роздільного збору відходів презентували сьогодні у столиці. Відбулося дійство о 16-й годині у приміщенні Національного Авіаційного Університету.

На території закладу вже встановили 14 нових спеціальних контейнерів для роздільного збору сміття. Організували демонстраційний контейнерний майданчик європейського зразка. Для студентів провели інформаційну кампанію, і тепер кожен з них знає чому і яким чином необхідно розділяти відходи.

У спеціалізовану техніку та контейнери для роздільного збору сміття у столиці інвестували близько 2 млн. грн. протягом минулого року.

„Київ 98 FM"