Киян закликають не смітити
17:58, 28 вересня 2009Права споживачів
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Та розділяти відходи
Проект із роздільного збору відходів презентували сьогодні у столиці. Відбулося дійство о 16-й годині у приміщенні Національного Авіаційного Університету.
На території закладу вже встановили 14 нових спеціальних контейнерів для роздільного збору сміття. Організували демонстраційний контейнерний майданчик європейського зразка. Для студентів провели інформаційну кампанію, і тепер кожен з них знає чому і яким чином необхідно розділяти відходи.
У спеціалізовану техніку та контейнери для роздільного збору сміття у столиці інвестували близько 2 млн. грн. протягом минулого року.
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