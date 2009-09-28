У Криму сертифіковано лише 20% діючих готелів

В Автономній Республіці Крим сертифіковано лише 20% діючих готелів.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Knight Frank в Україні. За даними компанії, всього в Криму 93 діючі готелі із загальним номерним фондом 7188 одиниць, з яких лише 20% об`єктів пройшли сертифікацію. Водночас, тільки три готелі отримали категорію чотири зірки («Ореанда», Palmira Palace Resort&SPA і Radisson Resort Alushtа), решті готелів присвоєї категорії дві-три зірки.

У компанії відзначили, що на сьогоднішній день у Криму немає жодного готелю, який офіційно отримав п`ять зірок, хоча декілька готелів позиціонують себе в люксовому сегменті. Міжнародні оператори представлені в Криму лише одним брендом – Radisson SAS, що входить в мережу готелів The Rezidor Hotel Group.

За даними фахівців компанії, через обмежену пропозицію вартість стандартного номера в кримських готелях категорії чотири зірки може складати від 103 до 438 доларів на добу, залежно від сезону. У готелях люксового сегменту ціна стандартного номера в 2009 році знизилася всього на 9,6% в доларах.

Середньорічний показник завантаження готелів Криму складає близько 45-50%, тоді як хорошим показником вважається рівень завантаження від 65%.

На думку експертів, відновлення готельної галузі в Криму почнеться не раніше ніж в другій половині 2010 року.

У компанії нагадали, що в 2008 році в Криму було анонсовано про плани будівництва більше 15 готелів із загальним номерним фондом близько 3 тис. номерів. У цьому році через кризу 80% проектів були або припинені, або перенесені на пізніший період.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно з своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів в 38 країнах світу і об`єднує понад 6770 фахівців.