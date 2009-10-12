У Херсонський області проведуть Екологічний форум

У Херсонський області найближчим часом планують провести І-й Екологічний Форум «Чисте місто. Чиста річка. Чиста планета».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області, серед учасників очікують представників Укррічфлоту, Всеукраїнського Фонду Дніпра, Інституту гідробіології, ГЕФу, Чорноморського біосферного заповідника, інспекції рибводгоспу, мерів малих міст Херсонщини.

Як вважають організатори форуму, його головна місія – просування природоохоронних технологій, устаткування і послуг, які сприяють збереженню природних ресурсів, зміцненню екологічної безпеки України і поліпшенню якості природного середовища, а також формування екологічної свідомості та культури населення.

«Спільні зусилля органів державної влади, професійних асоціацій, наукових кіл, компаній-виробників устаткування і постачальників послуг, торгово-промислових палат, ЗМІ, представників міських громад зроблять значний внесок у зміцнення екологічної безпеки регіону і країни загалом», - зазначили у прес-службі.

Серед конкретних завдань Форуму: створення інформаційно-демонстраційного майданчика найкращих зразків природоохоронних розробок і технологій (у тому числі у сфері альтернативної енергетики, управлінні відходами, водокористування, для обміну досвідом, укладення договорів і угод), створення сприятливих умов для розвитку регіональної і міжнародної співпраці в галузі охорони навколишнього природного середовища, сприяння залученню інвестицій та підвищення рівня екологічної свідомості та культури всіх верств населення.