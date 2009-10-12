ТМ “Домашнє свято” розширила асортимент і вивела на ринок шоколадно-вафельні цукерки «Хрустяшка». Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що асортимент продукції включає декілька видів - збільшені цукерки трьох смаків – горіх, какао і молочний пломбір, і маленькі - «Горішок», «З какао», «Лимонка», «Молочний пломбір» і «Пряжене молоко».

Довідка УНІАН. Група компаній „Петрус”, об`єднує десятки торговельно-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництво алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, реклами, дистрибуція лікеро-горілчаних виробів, продуктів харчування, косметики, інвестиційні проекти у сфері будівництва комерційної і житлової нерухомості.

ГК „Петрус” представляє відомі в Україні та світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» і ін. Свою продукцію експортує в більше двадцяти країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан та ін.