Кабмін збільшив мінімальні роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв

Кабінет Міністрів України своєю постановою збільшив мінімальні роздрібні ціни на деякі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, зокрема, на горілку і коньяк.

Відповідну постанову Кабміну (№1055 від 23 вересня) опублікували у суботу в газеті «Урядовий кур`єр».

Зокрема, мінімальні ціни на деякі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва змінилися таким чином (за 1 літр 100% спирту):

- на горілку і лікеро-горілчані вироби:

роздрібна ціна – збільшилася на 28,3% - з 70 грн. до 89,8 грн.

гуртово-відпускна ціна - збільшилася на 16,7% - з 58,33 грн. до 68,05 грн.

- коньяк 3 зірки:

роздрібна ціна – збільшилася на 5,3% - з 125 грн. до 131,6

гуртово-відпускна ціна - знизилася на 8,5% - з 104,17 грн. до 95,35 грн.

- коньяк 4 зірки:

роздрібна ціна – збільшилася на 4,8% - з 140 грн. до 146,7 грн.

гуртово-відпускна ціна – знизилася на 8,9% - з 116,67 грн. до 106,3 грн.

- коньяк 5 зірок:

роздрібна ціна – збільшилася на 4,2% - з 160 грн. до 166,7 грн.

гуртово-відпускна ціна – знизилася на 9,4% - з 133,33 грн. до 120,8 грн.

- інші спиртні дистиляти та спиртні напої:

роздрібна ціна – збільшилася на 5,3% - з 125 грн. до 131,6 грн.

гуртово-відпускна ціна - знизилася на 8,5% - з 104,17 грн. до 95,35 грн.

Постанова набуває чинності через 10 днів з дня публікації.

Як повідомлялося, Кабмін увів мінімальні роздрібні та гуртово-відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв українського виробництва з 15 листопада 2008 року.