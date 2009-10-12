У Нікітському ботанічному саду пройде щорічний «Бал хризантем»

У Криму 17 жовтня у Нікітському ботанічному саду (село Нікіта, Велика Ялта) відкриють щорічний «Бал хризантем».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією НБС, під час заходу оберуть "Королеву балу" - найкращий, на думку відвідувачів виставки, сорт великоквіткової хризантеми.

На виставці хризантем цього року буде продемонстровано більш як 350 сортів великоквіткових і дрібноквіткових хризантем селекції Саду та іноземної селекції. Щороку виставка поповнюється новими сортами, цього року їх буде 18. На території виставки у спеціальному павільйоні вже з 4 жовтня продають різноманітні сорти хризантем.

Виставка хризантем просто неба - унікальна щорічна подія, що проходить у Нікітському ботанічному саду з 1953 року. Завдяки красі і різноманітності представлених тут квітів виставка відома далеко за межами Криму.

Як правило, масове цвітіння хризантеми у відкритому ґрунті на Південному березі Криму проходить у період з другої половини жовтня до середини листопада. Якщо дозволяють погодні умови, робота виставки може продовжитися до кінця листопада. Умовно виставку можна розділити на дві частини - спочатку можна помилуватися цвітінням дрібноквіткових, а наприкінці жовтня - великоквіткових хризантем.