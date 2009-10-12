На Херсонщині трирічний хлопчик отруївся грибами

У Херсонський області трирічний хлопчик із райцентру Чаплина отруївся грибами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, дитину було доставлено до обласної дитячої лікарні вранці 11 жовтня.

Стан дитини - середнього ступеня тяжкості.

Загалом з початку року в Херсонський області від отруєння грибами вже постраждали 16 осіб, серед яких 6 дітей.