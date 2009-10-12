НКРЗ пропонує змінити тарифи на пріоритетні поштові відправлення

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) схвалила проект змін до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв`язку в частині пріоритетних поштових напрямків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Відповідно до проекту змін, за даними НКРЗ, вартість пересилання пріоритетних поштових відправлень у межах України становитиме: простого листа масою до 20 грамів – 4,30 грн.; простої бандеролі масою до 100 грамів – 6,20 грн.; замовлене відправлення масою до 20 грамів – від 7,30 грн.; посилки (масою 1 кг) в межах області –12,90 грн.; посилки (масою 1 кг) у межах України – 21,80 грн.

У НКРЗ також повідомили, що впровадження пріоритетних поштових відправлень забезпечить їхню доставку на 1-2 доби раніше звичайних.

Водночас, нині існуючі тарифи на пересилання поштових відправлень у рамках універсальної служби (непріоритетні) залишаються незмінними, що дасть можливість споживачам вільно обирати послуги залежно від якості і рівня оплати.

Прийнятий НКРЗ проект направлять на узгодження в Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва.

Як повідомляв УНІАН, пріоритетні поштові відправлення запроваджені постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2009 р. №270 «Про затвердження правил надання послуг поштового зв`язку». Згідно з цією постановою, поштові відправлення, залежно від технології прийняття, обробки, перевезення, доставки/вручення, розподіляються на такі категорії: прості, замовлені, без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю. Поштові відправлення, залежно від швидкості обробки і перевезення, розподіляються на пріоритетні і непріоритетні. Пріоритетними поштовими відправленнями є поштові відправлення, які перевозяться найшвидшим способом (повітрям або наземним) у першочерговому порядку.