На Вінниччині школа-інтернат залишилась без води

У селі Ободівка Тростянецького району Вінницької області внаслідок руйнування цегляної водонапірної вежі без води залишилась школа-інтернат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

Руйнування водонапірної вежі ємністю 25 м. куб., яка була введена в експлуатацію у 1962 році, сталося ще 8 жовтня. Споруда забезпечувала подачу води до школи-інтернату, де перебувають 102 вихованці та 87 працівників.

Як з’ясувалося, вежа зруйнувалася через тривалу експлуатацію.

Зараз воду до інтернату підвозять автоцистерною місцевого комунгоспу. Стаціонарне водопостачання відновлять за рахунок під’єднання школи до централізованої водогінної мережі села Ободівка.