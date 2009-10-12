ТМ «Маринадо» розширила асортимент продукції

ТМ “Маринадо” розширила асортиментну лінію продукції та вивела на ринок новий продукт - “Лечо”. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Ми піклуємося про українських господинь, яким більше не треба стояти на кухні, щоб зробити домашні заготовки. Тепер по-домашньому смачну консервацію вони зможуть знайти на полицях магазинів», - розказала координатор нових проектів ТОВ «Кернел-Трейд» Альона РУЧКО.

У компанії зазначають, що для виробництва лечо використовують найкращий солодкий перець, томат-пюре, цукор, сіль та оцтову кислоту, завдяки чому продукт смакує по-домашньому.

На сьогодні асортиментна лінійка ТМ «Маринадо» представлена зеленим горошком, корнішонами делікатесними, огірками маринованими, хроном столовим, грибами маринованими двох видів, томатами маринованими та томатами «Черрі» маринованими, томатами у власному соку, а також гірчицею міцною та гірчицею лагідною.