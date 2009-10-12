Імпорт мобільних телефонів збільшився в 5 разів

Після введення в дію нового порядку ввезення та реалізації мобільних телефонів обсяг їх легального імпорту в Україну збільшився майже в 5 разів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР).

Згідно з повідомленням, «за даними Державної митної служби України, що надійшли до УДЦР», протягом травня-вересня 2009 року законний імпорт мобільних телефонів в Україну, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився з 360 тис. до 1 млн. 600 тис. телефонів або майже в 5 разів.

Згідно з рішенням НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 „Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв” і № 1339 „Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів і випромінюючих пристроїв”, коди IMEI всіх мобільних телефонів, які ввозяться й реалізуються в Україні, повинні бути занесені в узагальнену базу даних УДЦР.

Водночас, як повідомили в УДЦР, центром за 9 місяців ц.р. оформлено дозволів на ввезення понад 2,5 млн. мобільних терміналів, що «практично відповідає обсягу їх реалізації за цей же період».

Довідка УНІАН. IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюють на заводі під час виготовлення телефону, він служить для ідентифікації мобільного в мережі оператора.

З 28 березня 2009 року не дозволяється ввезення та реалізація в Україні мобільних терміналів/телефонів без реєстрації індивідуального коду (серійного номера) IMEI в узагальненій базі даних. Таку узагальнену базу даних веде УДЦР у рамках інформаційної системи обліку мобільних терміналів.