У Херсонській області попит на кадри скоротився майже на 70%

У Херсонській області за даними на 1 жовтня 2009 року потреба в кадрах підприємств, установ і організацій становила 1,992 тис. осіб, що на 68,26% менше, ніж на 1 жовтня 2008 р.

Про це УНІАН повідомили в обласному центрі зайнятості.

Водночас, згідно з повідомленням, кількість вільних робочих місць у сільському господарстві на 1 жовтня становила 218 осіб, що на 81,13% менше, ніж на 1 жовтня 2008 р.

У січні-вересні 2009 року кількість незайнятих громадян, охоплених заходами сприяння зайнятості населенню, скоротилася порівняно з відповідним періодом 2008 року на 52,42% і склала 20,101 тис. осіб.

Зокрема, працевлаштували 13,718 тис. осіб, що на 49,26% менше, ніж за відповідний період 2008 року; 2,932 тис. осіб проходили професійне навчання, що на 48,8% менше, ніж у січні-вересні 2008 року; 3,451 тис. людей задіяли в суспільних роботах, це на 63,62%, ніж у січні-вересні 2008 року.