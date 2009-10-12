Митники затримали контрабандну косметику та силікон

Інспектори Чопської митниці зупинили ввезення косметичної продукції за вдвічі заниженою митною вартістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, водій вантажівки подав до митного контролю товаросупровідні документи, згідно з якими віз до України «засоби для догляду за шкірою обличчя» загальною вартістю 508 тис. 362 грн. та «силікони у первинних формах» на суму 78 тис. 734 грн. Відправником вантажу була вказана фірма з Австрії, а отримувачем - українська філія відомого косметичного концерну.

Водночас, під час здійснення митного контролю з’ясували, що вартість переміщуваних через митний кордон України засобів для догляду за шкірою обличчя становить 1 млн. 044 тис. 780 грн.

Оскільки громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві дані, працівниками митниці складено відповідні протоколи. Косметику та автомобіль вилучено до рішення суду, поінформували в Держмитслужбі.