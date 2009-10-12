Кіровоградські школярі підуть на канікули на тиждень раніше
15:10, 12 жовтня 2009Права споживачів
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Через затримку опалювального сезону
У Кіровограді школярі загальноосвітніх закладів підуть на канікули не 26, а 21 жовтня у зв’язку із затримкою початку опалювального сезону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Управлінні освіти Кіровоградської міської ради.
Опалювальний сезон у кіровоградських школах розпочнеться з 1 листопада 2009 року, чим і спричинені зміни до розпорядку роботи навчальних закладів. Відпрацювання додаткових канікулярних днів передбачено 3, 10, 17 жовтня 2009 року. У звичайному режимі роботи залишаються працювати декілька спеціалізованих навчальних закладів міста.
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