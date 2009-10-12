Потрібно відтермінувати заборону на продаж домашнього молока і м’яса

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що до кінця жовтня має бути ухвалено закон про відтермінування заборони з 1 січня наступного року на реалізацію молочної продукції та м’яса домашнього виробництва на ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Чернігівської області.

«Я переконаний, що ця проблема буде вирішена», - сказав спікер.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, до кінця жовтня має бути ухвалений закон, який передбачає запровадження мораторію на заборону продавати таку продукцію на ринках до 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до ст.35 Закону „Про безпечність та якість харчових продуктів”, з 1 січня 2010 року „забороняється реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих ринках”.