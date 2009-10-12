У 2012 році всі мобільні телефони отримають стандартні роз'єми

З січня 2012 року всі телефонні пристрої отримають аудіороз`єм 3,5 мм та роз`єм Micros-USB для зв`язку з комп`ютером.

Міжнародна торгова група CTIA, яка об`єднує найбільших виробників стільникових телефонів, має намір стандартизувати інтерфейсні та аудіороз`єми, які є в сучасних мобільниках.

За офіційними даними, всі пристрої, які будуть представлені з січня 2012 року, отримають аудіороз`єм 3,5 мм, що зустрічається у всіх сучасних мультимедійних плеєрах.

Поки що цей роз`єм популярний в основному серед музичних гаджетів, а серед пристроїв зв`язку їм оснащені тільки деякі популярні смартфони – наприклад, Apple iPhone, Google G1 і Palm Pre.

Крім того, за ініціативою організації, єдиним стандартом стане використання в мобільних телефонах роз`єму Micros-USB для зв`язку з ПК. Наразі цією версією інтерфейсу USB, розробленою для мініатюрних гаджетів, вже оснащені апарати від Samsung, Nokia та багатьох інших відомих виробників.

Проте за все, гігант Apple, як і завжди, має свою власну думку. За наявною інформацією, у новому смартфоні iPhone гігант електроніки планує використовувати розїєм власної конструкції.

Ініціатори нововведення упевнені, що стандартизація роз`ємів піде на користь споживачам, адже допоможе їм зменшити витрати.

ТСН