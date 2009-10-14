На Харківщині 84% підприємств харчової промисловості працювали з порушеннями

На Харківщині 84% перевірених підприємств харчової промисловості працювали з порушеннями.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Дежрспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом 9 місяців 2009 року інспектори держнагляду ДП „Харківстандартметрологія” провели 150 перевірок підприємств харчової промисловості, з яких у 126 випадках (84%) виявили порушення.

Зазначають, що найбільш характерні з виявлених порушень були такі: порушення фізико-хімічних показників (у борошні завищений вміст вологи, занижена густота молока, занижена масова частка жиру тощо); порушення органолептичних показників (запах, смак й присмак, чистота розчину під час перевірки цукру тощо); дефекти зовнішнього вигляду продукції (забруднення ковбасних батонів, підгорілий хліб); недоліки маркування (відсутність адреси виробника, дати виготовлення, умов зберігання тощо); недоліки товаросупроводжувальної документації (відсутність свідоцтва про якість).

Повідомляють, що споживачам повернули кошти за неякісну продукцію на загальну суму 961,3 тис. грн. За результатами перевірок заборонили реалізацію 116 партій перевіреної продукції, з 20 видів продукції видані приписи про заборону реалізації всієї продукції, 79 посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Також працівники ДП “Харківстандартметрологія” перевірили якість питної води на 18 підприємствах Харківської області, які займаються виробництвом води для централізованого водопостачання, на розлив у цистернах і фасованої в тару. Порушення вимог нормативної документації та законодавчих актів виявили на 13 підприємствах, що становить 72% від загальної кількості перевірених підприємств.