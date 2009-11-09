Влада Сумщини обіцяє видати по дві марлеві пов'язки кожному

Влада Сумщини обіцяє кожному жителю області видати безкоштовно по дві марлеві пов`язки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови Сумської ОДА Олександр ЦУПРО.

За його словами, Сумщина отримала з держрезерву 501 тисячу погонних метрів марлі, яка розподілена в міста і райони. О.ЦУПРО наголосив, що «у максимально короткі терміни» – до 9 листопада – буде виготовлено для населення області 2,5 мільйони марлевих пов`язок. До цього процесу долучилися швейні підприємства, заклади профтехосвіти та сільські ради.

Як розповсюджувати маски серед населення – визначатиме місцева влада. До процесу планують залучити «трудові колективи, заклади соціального захисту, вчителів та медичні установи».

О.ЦУПРО повідомив також, що вже «перейшли» епідемічний поріг міста Суми, Шостка, Конотоп та Глухів, однак ситуація із захворюваністю на грип керована.