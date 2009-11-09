У Києві незаконно спалюють листя

Санітарно-епідеміологічна служба Києва притягнула до адміністративної відповідальності 12 посадових осіб, що працюють у сфері комунального господарства, за незаконне спалювання листя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Головне управління контролю за благоустроєм КМДА вручило 30 приписів про заборону спалювання всіх видів відходів і склало 14 адмінпротоколів на правопорушників.

Такі рішення прийняли за результатами перевірки незаконного спалювання листя, ініційованої прокуратурою столиці за дорученням прокурора міста Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

З ініціативою перевірок прокуратура столиці виступила через непоодинокі випадки несанкціонованого спалювання листя у житлових районах Києва, що завдавало шкоди довкіллю та здоров’ю населення.

Прокуратури районів столиці перевіряють, чи вжили райдержадміністрації усіх заходів із недопущення спалювання сміття, побутових та промислових відходів, випалювання сухої рослинності в парках, скверах та на територіях лісопаркових господарств міста.