У Києві незаконно спалюють листя
СЕС покарала 12 комунальників
Санітарно-епідеміологічна служба Києва притягнула до адміністративної відповідальності 12 посадових осіб, що працюють у сфері комунального господарства, за незаконне спалювання листя.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Головне управління контролю за благоустроєм КМДА вручило 30 приписів про заборону спалювання всіх видів відходів і склало 14 адмінпротоколів на правопорушників.
Такі рішення прийняли за результатами перевірки незаконного спалювання листя, ініційованої прокуратурою столиці за дорученням прокурора міста Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.
З ініціативою перевірок прокуратура столиці виступила через непоодинокі випадки несанкціонованого спалювання листя у житлових районах Києва, що завдавало шкоди довкіллю та здоров’ю населення.
Прокуратури районів столиці перевіряють, чи вжили райдержадміністрації усіх заходів із недопущення спалювання сміття, побутових та промислових відходів, випалювання сухої рослинності в парках, скверах та на територіях лісопаркових господарств міста.