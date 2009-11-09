Інфляцію спричинило зростання вартості продтоварів та компослуг

Інфляція в жовтні в розмірі 0,9% була викликана в основному сезонним підвищенням цін на продовольчі товари та житлово-комунальні послуги.

Про це у коментарі, розміщенному на сайті Міністерства економіки, заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Так, на продовольчі товари ціни зросли на 0,7%, (внесок – 0,4 в.п.), що, як підкреслив Б.ДАНИЛИШИН, є найнижчим показником жовтня за останні 7 років.

Розцінки на житлово-комунальні послуги піднялися на 2,6% (0,3 в.п.), що загалом відповідало тенденціям попередніх років.

Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що у жовтні продовжувалось здорожчання імпорту через девальваційні тенденції на валютному ринку, зокрема, зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку (0,7%), одяг і взуття (1,2%) та фармацевтичну продукцію (2,4%).

Зниження цін спостерігалось в таких класах як: фрукти, м’ясо з низьким ступенем обробки, цукор, питома вага яких у споживчому кошику становить 9,5%, а також на транспорт за рахунок скорочення вартості паливно-мастильних матеріалів (на 2,7%) та зв’язок (0,1%)., зазначається у повідомленні.

«Динаміка плинного індексу споживчих цін (зміна цін до відповідного місяця попереднього року – УНІАН) також свідчить про суттєве уповільнення інфляційних процесів в економіці: зазначений індекс знизився на 0,9 в.п. до 114,1% порівняно з вересневим і залишається нижчим за значення минулого року. Крім того, траєкторія середньорічного індексу цін також залишалась низхідною: з 125,2% у 2008 році до 116,5% у жовтні 2009 року», - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстатистики, інфляція в жовтні 2009 порівняно з вереснем склала 0,9%, з початку року - 10,1%.

Ціни виробників промислової продукції в жовтні зросли на 1,9%, з початку року - на 12,7%. У порівнянні з жовтнем 2008 р. ціни споживчих товарів зросли на 14,1%.