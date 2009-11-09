В Україні розпочався Європейський тиждень якості

Сьогодні, 9 листопада, стартує Європейський тиждень якості, який триватиме до 13 листопада.

Європейський тиждень якості проводять щороку з 1995 за рішенням Європейської комісії – виконавчого органу та ініціатора законопроектів Європейського Союзу. Він традиційно присвячується Всесвітньому дню якості, який під егідою ООН відзначають по всій Земній кулі у другий четвер листопада. У європейських країнах його проводить Європейська організація з якості (EOQ), членом якої є Україна. В Україні Європейський тиждень якості проводять з 2001 року на виконання Указу Президента України від 23 лютого 2001 року № 113 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції».

Девізом Європейського тижня якості-2009 Європейська комісія проголосила: «Якість сприяє відмінності». У європейських країнах в рамках Тижня проводять форуми, конференції, круглі столи, семінари з питань якості, дні якості на підприємствах та в навчальних закладах, виставки, відповідні кампанії у засобах масової інформації. Головна мета – ознайомлення якнайширших громадських, наукових, бізнесових та політичних кіл з основними принципами європейської політики якості, утвердження поглядів у суспільстві на якість як на один із визначальних факторів його розвитку та добробуту.

У Києві, 10 листопада, в «Українському домі» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться Національна виставка продукції вітчизняних виробників.

Також пройде церемонія нагородження в рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг), на якій будуть названі фіналісти, лауреати та переможці конкурсу «100 кращих товарів України».

Нагороджуватимуть і переможців Всеукраїнської національної виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі».