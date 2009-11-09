Словаччина майже повністю закрила кордон з Україною

Республіка Словаччина ухвалила рішення залишити відкритим тільки один прикордонний перехід на кордоні з Україною.

Причина такого рішення пов`язана з небезпекою розповсюдження грипу А/H1N1, передає ВВС.

На єдиному контрольно-пропускному пункті у Вишнє-Нємецку чергуватимуть словацькі лікарі, які мають дозвіл не пропускати людей через кордон, якщо у них виявили симптоми грипу A/H1N1.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров`я, число померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні зросло до 144 осіб.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 936 тис. 804 людини. Епідемічний поріг перевищено у 15 областях країни, наблизилися до епідпорогу 11 регіонів.