Козацькі пам’ятки Херсонщини включили до нових турмаршрутів

Козацькі пам’ятки Херсонщини - Кам`янську та Олешківську Січі - включили до нових туристичних маршрутів області.

Як повідомила УНІАН заступник начальника Управління культури та туризму облдержадміністрації Тетяна ВОЛИНЕЦЬ, управління розробило два спеціальні пілотні маршрути - «Козацькими шляхами Херсонщини», які передбачають відвідання вказаних історичних пам’яток.

За словами Т.ВОЛИНЕЦЬ, маршрути вже презентовані місцевим туристичним операторам.

У подальшому управління планує додати до вказаних маршрутів інші козацькі пам’ятки, розташовані в області, зокрема залишки Кінбурнських укріплень Прогнойської паланки Війська Запорізького.

Довідка УНІАН. Олешківська Січ - військовий і адміністративний центр запорозького козацтва. Була заснована запорожцями у 1710 після зруйнування московськими військами Чортомлицької Січі.

Олешківська Січ проіснувала до 1734, коли на Січі перемогла промосковська опозиція і запорожці повернулись у підданство Росії, її рештки частково збереглися на окраїні сучасного Цюрупинська.

Кам`янська Січ - адміністративний і військовий центр запорозького козацтва у 1709-1711 роках та 1728-1734 роках. Розташовувалася в гирлі річки Кам`янка на правому березі Дніпра (нині село Республіканець Бериславського району Херсонської області).

Кам’янська Січ є єдиною в Україні пам`яткою козацької Січі, що зберегла свій первозданний вигляд.