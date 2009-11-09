Nokia відкликала 14 мільйонів зарядних пристроїв

Фінська корпорація Nokia оголосила про відкликання по всьому світу потенційно зіпсованих зарядних пристроїв, йдеться в прес-релізі компанії. Усього відкликанню підлягає близько 14 мільйонів пристроїв, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Брак виявили в корпусах зарядних пристроїв, виготовлених підрядником Nokia, компанією BYD. З часом вони можуть розкритися і оголити внутрішні компоненти зарядки, через що споживача може вдарити струмом. У Nokia зазначають, що нещасних випадків, пов`язаних з цими зарядними пристроями, не зареєстровано. Втім, браковані зарядні пристрої можна буде обміняти на справні безплатно.

Програма відкликання стосується зарядних пристроїв AC-3U і AC-3E, вироблених з 15 червня по 9 серпня 2009 року. Крім того, вона стосується і зарядних пристроїв AC-4U, випущених у період з 13 квітня по 25 жовтня 2009 року.

Для спрощення обміну Nokia створила спеціальний сайт, де можна перевірити зарядний пристрій на несправність - http://chargerexchange.nokia.com/chargerexchange/ru/.