Експерти забракували 44% консервів для дитячого харчування

У третьому кварталі 2009 року фахівці служби державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 69,96 туб (1 туб – 1000 банок по 400 г) молочних консервів для дитячого харчування (вартістю 214,94 тис. грн.). У результаті перевірок встановили невідповідність вимогам нормативної документації (НД) 30,86 туб продукції (на суму 97,4 тис. грн.), що становить 44,1 % перевірених молочних консервів для дитячого харчування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що перевірили 13 підприємств, на 7 з яких виявили порушення вимог НД, порушення за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а також недотримання правил маркування.

Так, незбиране згущене молоко з цукром хмельницького виробника не відповідало НД за органолептичними показниками: продукція була кремового кольору замість білого з кремовим відтінком; були відчутні кристали молочного цукру; смак був солодкий з наявністю сильного кормового присмаку (за НД – солодкий, чистий з вираженим смаком пастеризованого молока, без сторонніх присмаків і запахів).

Також виявили порушення за фізико-хімічними показниками (виявлені бензойна кислота в кількості 51 мг/кг та сорбінова кислота в кількості 212 мг/кг, які не передбачені НД і не вказані в складі продукту; наявний рослинний жир, який не допускається НД). Перевірена партія продукції була заборонена до реалізації. За реалізацію нестандартної продукції підприємство оштрафували на 1,785 тис. грн.

Під час перевірки іншого виробника з Хмельницької обл. встановили факт випуску та реалізації незбираного згущеного молока з цукром, в якому був немолочний жир в кількості понад 95%, що не допускається НД. Цей виробник був оштрафований на 2,706 тис. грн.

Один з полтавських виробників випускав незбиране згущене молоко з цукром, яке не відповідало вимогам НД за фізико-хімічними показниками (наявний рослинний жир, який не допускається НД) та за мікробіологічними показниками. Перевірена партія продукції була заборонена до реалізації. До завершення перевірки продукція була утилізована хімічним способом.

Підприємець з Луганської області реалізував незбиране згущене молоко з цукром, яке не відповідало вимогам НД за маркуванням споживчого пакування (на маркуванні зазначено «Без ГМО», «Без рослинних жирів», «Без стабілізаторів», «Без барвників», «Без ароматизаторів», проте, підприємець не мав підтверджуючих документів). Реалізацію цієї продукції заборонили.