На Вінниччині кількість вільних робочих місць скоротилася на 40%

У Вінницькій області кількість вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли до центрів зайнятості від підприємств, організацій і установ впродовж 10 місяців 2009 року, скоротилася, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 40%, або на 21,5 тисячі місць - до 32 тисяч.

Як повідомили УНІАН у Вінницькому обласному центрі зайнятості, станом на 1 листопада кількість шукачів роботи на обліку в службі зайнятості становила 21,4 тис., в середньому на одну вакансію претендувало 17 осіб (рік тому на обліку було 24,1 тис. осіб, чисельність претендентів на 1 вільне робоче місце була більш ніж удвічі менша - 7 осіб).

Як і в попередні роки, в загальній кількості безробітних переважає сільське населення - 10,8 тис. осіб, або 52% (на 1 листопада 2008 року - 13,5 тисячі, або 59%).

Всього впродовж десяти місяців на обліку знаходилося 77,2 тис. осіб, з них за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовані 28,2 тис., або кожен третій; проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 7,4 тис.; брали участь в оплачуваних суспільних роботах 6,9 тис.; охоплено профорієнтаційною роботою 71,5 тис. осіб.

Населення Вінницької області становить 1,655 млн. осіб, з яких 51% - сільські жителі.