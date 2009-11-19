У Запорізькій області зняли заборону на проведення культурних заходів

У Запорізькій області за рішенням надзвичайної протиепідемічної комісії, сформованої облдержадміністрацією, знято заборону на проведення культурних і спортивних заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, відповідне рішення ухвалене у зв`язку із значним зниженням рівня захворюваності на грип і ГРВІ на території регіону і зокрема - в Запоріжжі.

"Аналіз епідемічної ситуації свідчить, що якщо на 45-му тижні року (2-8 листопада) в Запоріжжі мало місце перевищення порогового рівня захворюваності на грип і ГРВІ (120,4 хворих на 10 тис. населення при пороговому рівні - 101,9), то вже на 46-му тижні ситуація стабілізувалася і показник захворюваності в контрольному місті - Запоріжжі - знизився до 60,9 хворих на 10 тисяч населення", - пояснили в прес-службі, зазначивши, що "аналогічні тенденції зафіксовано практично в кожному районі області".

Водночас, повідомляє прес-служба, обласна надзвичайна протиепідемічна комісія зобов`язала організаторів культурних і спортивних заходів узгоджувати їх проведення з територіальними установами державного санітарного нагляду у кожному конкретному випадку.