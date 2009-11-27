У Львові вирішили здивувати і зробити приємний подарунок туристам.

Львівський туристичний бізнес спільно з міською радою 19-20 грудня презентує акцію «Вихідні у Львові за півціни». Це означає, що у закладах, котрі беруть участь у цьому проекті можна буде поїсти, розважитися та відпочити за 50% від щоденної вартості. Таким чином місто розпочинає туристичний сезон «Зима у Львові 2010».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

«Таким чином ми пропонуємо львів`янам та гостям міста подарунок на Миколая. Разом з тим запрошуємо разом з нами відсвяткувати початок нового сезону – туристичного та культурного, адже протягом грудня-січня у Львові відбудеться біля 30 унікальних заходів», – розповів начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин ЛМР Остап ПРОЦИК.