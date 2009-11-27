Україна заборонила ввозити рогату худобу з Марокко, Тунісу та Ізраїлю
12:01, 27 листопада 2009Права споживачів
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Україна тимчасово заборонила ввезення малої і великої рогатої худоби, диких жуйних тварин і репродуктивного матеріалу від них із Марокко, Тунісу і Ізраїлю.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.
За інформацією комітету, згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території цих країн зареєстровано захворювання тварин на блутанг.
Зазначають, що ввезення з цих країн інших вантажів, які підконтрольні службі Державної ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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