Україна заборонила ввозити рогату худобу з Марокко, Тунісу та Ізраїлю

Україна тимчасово заборонила ввезення малої і великої рогатої худоби, диких жуйних тварин і репродуктивного матеріалу від них із Марокко, Тунісу і Ізраїлю.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті ветеринарної медицини України.

За інформацією комітету, згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території цих країн зареєстровано захворювання тварин на блутанг.

Зазначають, що ввезення з цих країн інших вантажів, які підконтрольні службі Державної ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.