У столиці створять буферні парки

Депутати Київської міської ради доручили комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» здійснити роботу зі створення буферних парків відпочинку в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 79 з 101 присутнього в залі депутата Київради.

Проект рішення запропонував для розгляду депутат блоку Леоніда Черновецького Сергій КРИМЧАК на слуханнях в Київраді, що розпочалися 26 листопада.

«Я просив би виконати умови і пункти рішень про затвердження Програми розвитку зеленої зони Києва. Ми нарешті дійшли і завізували проект рішення про створення буферних парків відпочинку і надаємо дозвіл Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва «Київзеленбуд» створити такі парки», - поінформував С.КРИМЧАК.

Він зазначив, що це рішення є важливим не тільки для киян, а й для функціонування рекреаційної інфраструктури міста. За його словами, проект рішення пройшов усі необхідні погодження в постійних комісіях. Пропозицію було підтримано.

Довідка УНІАН. Положення про створення та утримання буферних парків Київрада затвердила 9 березня 2006 року. Це рішення прийняли з метою збільшення площ зелених насаджень загального користування, розширення рекреаційних можливостей, зазначається у відповідному документі Київради.

Фінансування створення та утримання буферних парків відбуватиметься за рахунок коштів міського та районних бюджетів, а також із залученням коштів інвесторів. Відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони столиці, передбачено створення буферних парків на лісових територіях, що прилягають до житлових масивів Лісовий, Воскресенка, Біличі, Виноградар, Мінський та ін.