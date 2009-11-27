«Сірі» телефони почнуть відключати не раніше ІІ кварталу 2010 року

Мобільні оператори зможуть почати відключати «сірі» телефони не раніше другого кварталу 2010 р.

Про це в коментарі УНІАН повідомили в самих компаніях.

Як зазначили в МТС-Україні, без спеціального устаткування (EIR) не можна заблокувати телефон, можна заблокувати лише SIM-карту. «А це незаконно, адже з погляду користування послугами абонент нічого не порушує. Тому запустити коректний моніторинг телефонів можна буде тільки з того моменту, коли оператори встановлять на своїх мережах це саме устаткування, яке забезпечить повну автоматизацію процесу. Ідентифікувати і моніторити коди, обробляти запити, блокувати трубки в ручному режимі технічно просто неможливо», - зазначили в компанії. Як повідомили в компанії, МТС-Україна поінформувала НКРЗ про реальні терміни установлення устаткування: впродовж 2010 року.

У «Астеліт» (ТМ life:), за даними компанії, список «сірих» телефонів НКРЗ взагалі поки що не отримали. При цьому оператор також не має ще технологічного устаткування для відключень. «Механізм відключення ще не сформовано, оскільки ми ще не встановили все необхідне устаткування. Це проясниться до 1 лютого. Важливим моментом є те, що оператори не відключатимуть SIM-карти, відключати будуть трубки. Тобто, ці карти залишатимуться активними, і ними можна буде й надалі користуватися», - повідомила начальник відділу зовнішніх зв`язків компанії «Астеліт» Надія ЛУБНІНА.

Генеральний директор Beeline Олександр БАРИНОВ зазначив, що компанія зможе технічно вирішувати питання з відключенням до початку 2010 року, водночас, компанія не буде відключати телефони раніше, ніж це почнуть робити інші оператори. «На сьогодні у нас є технічне рішення з погляду реалізації, існує тільки одне велике питання: це порядок, одночасність всіх операторів щодо подібної діяльності. Тобто, не може і не повинна виникнути ситуація, коли один оператор це почав робити, а інші цю річ ігнорують. В даному випадку регулятор має дуже чітко прописати порядок, початок і так далі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання зв`язку (НКРЗ) прогнозує початок відключення мобільними операторами нелегальних мобільних телефонів у першому кварталі 2010 року. Укрчастотресурс 16 листопада мобільним операторам направив списки «сірих» телефонів. Після отримання списку оператори зобов`язані вислати власникам «сірих» телефонів повідомлення про припинення їх обслуговування через 3 місяці, у випадку, якщо власник не доведе того, що телефон є легальним.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням НКРЗ, коди IMEI всіх мобільних телефонів, які ввозяться і реалізуються в Україні, мають бути занесені в узагальнену базу даних УДЦР.

IMEI - міжнародний ідентифікатор мобільного устаткування, який складається з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора.

Рішеннями НКРЗ передбачено, що, починаючи з 31 липня ц.р., оператори мобільного зв`язку здійснюватимуть підключення лише тих нових телефонів, коди IMEI яких зареєстровані в узагальненій базі даних УДЦР.

Узагальнена база даних кодів IMEI мобільних телефонів інформаційної системи має три реєстри: білий, чорний і сірий списки. До білого вносяться номери кодів зареєстрованих мобільних телефонів. До чорного – не занесені в білий або зареєстровані органами МВС як крадені (оператори не мають права обслуговувати ці телефони). До сірого списку – коди телефонів, які не зареєстровані ні в білому, ні в чорному списку. Впродовж трьох місяців телефони з цього списку переходять до білого або чорного списку (залежно від результатів перевірки легальності таких телефонів).

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