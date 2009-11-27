У Кіровограді без теплопостачання залишилось 28 багатоповерхівок

Вчора у Кіровограді внаслідок пориву тепломережі припинено теплопостачання 28 багатоповерхових будинків на чотирьох вулицях, розташованих в центральній частині міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.

Без тепла залишились жителі 4 дев’ятиповерхових та 24 п’ятиповерхових будинків.

Сьогодні з 8.00 аварійними бригадами ТОВ «ВЕТ» «Теплоенергоцентраль» заплановано продовження робіт з ліквідації пориву та відновлення теплопостачання.