У Кіровограді без теплопостачання залишилось 28 багатоповерхівок
12:27, 27 листопада 2009Права споживачів
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Вчора у Кіровограді внаслідок пориву тепломережі припинено теплопостачання 28 багатоповерхових будинків на чотирьох вулицях, розташованих в центральній частині міста.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.
Без тепла залишились жителі 4 дев’ятиповерхових та 24 п’ятиповерхових будинків.
Сьогодні з 8.00 аварійними бригадами ТОВ «ВЕТ» «Теплоенергоцентраль» заплановано продовження робіт з ліквідації пориву та відновлення теплопостачання.
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