У Криму заборгованість із зарплати збільшилася на 44%

В Автономній Республіці Крим, за станом на 1 листопада 2009 р., загальна сума неоплаченої заробітної плати склала 80045,0 тис. грн., що на 44,1% більше, ніж на 1 січня 2009 р.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, впродовж жовтня загальна сума боргу збільшилася на 8754,9 тис. грн., або на 12,3%. Із загального об`єму боргу 49,4% припадає на економічно активні підприємства.

Об`єм боргу з виплати заробітної плати працівників м. Сімферополя впродовж жовтня збільшився на 4260,8 тис. грн., або на 27,9%.