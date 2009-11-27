У Криму заборгованість із зарплати збільшилася на 44%
12:31, 27 листопада 2009Права споживачів
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До 80 млн. грн.
В Автономній Республіці Крим, за станом на 1 листопада 2009 р., загальна сума неоплаченої заробітної плати склала 80045,0 тис. грн., що на 44,1% більше, ніж на 1 січня 2009 р.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
Згідно з повідомленням, впродовж жовтня загальна сума боргу збільшилася на 8754,9 тис. грн., або на 12,3%. Із загального об`єму боргу 49,4% припадає на економічно активні підприємства.
Об`єм боргу з виплати заробітної плати працівників м. Сімферополя впродовж жовтня збільшився на 4260,8 тис. грн., або на 27,9%.
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