"Технополіс-1" оштрафували за недостовірну рекламу

Черкаське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ "Технополіс-1" (м. Київ) на 8 тис. грн. за розповсюдження недостовірної реклами.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі територіального відділення АМК, ТОВ "Технополіс-1" поширювало в Черкасах рекламну інформацію під заголовком: "У нас дешевше! Ми перевірили 300 магазинів електроніки по всій Україні. У нас дешевше!!!".

У процесі розгляду справи довели, що ТОВ "Технополіс-1" поширювало неточну інформацію про ціни на товари, які воно реалізує. За те, що товариство створювало у споживачів необ’єктивне уявлення щодо цін на товари, які реалізує, і мало можливість отримувати неправомірні переваги в конкуренції, територіальне відділення АМК наклало штраф.