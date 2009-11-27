«Полтавастандартметрологія» хвалить дитяче харчування

Від початку 2009 року під час перевірок державними інспекторами ДП «Полтавастандартметрологія» продукції виробників дитячого харчування Полтавської області порушень не виявили. Про це заявив генеральний директор ДП «Полтавастандартметрологія» Віктор МИРУНКО під час спілкування з представниками ЗМІ, повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту України.

В.МИРУНКО повідомив, що протягом вказаного періоду було перевірено дві партії молочної сухої суміші «Малиш» з гречаного борошна (загальною масою 5,76 т) для харчування немовлят від тримісячного віку та партію продукції для спеціального дієтичного харчування – пюре яблучно-бананове у скляних банках.

„Вся перевірена продукція відповідала вимогам технічних умов”, – зазначив В.МИРУНКО.

При цьому він наголосив, що сьогодні на українському споживчому ринку присутня значна кількість псевдодитячих продуктів. На упаковці такої продукції розміщені дитячі ілюстрації із зображеннями казкових персонажів, анімаційних героїв, дитячих іграшок тощо, але в маркуванні не зазначено, що вони призначені саме для дитячого харчування.

Також були підняті питання щодо вимог відповідної нормативної документації та чинного законодавства; якості та безпечності сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування; застосування харчових добавок для виготовлення продукції дитячого харчування; маркування продукції, що містить генетично модифіковані організми або вироблена з їхнім використанням.