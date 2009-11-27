У Європі проти повної заборони куріння в громадських місцях

Ідея про цілковиту заборону куріння на території ЄС не набрала більшості в Європарламенті. Прихильники суворої заборони куріння у громадських місцях на території всього Євросоюзу зазнали невдачі. Європарламент у четвер обмежився лише закликом до урядів щодо кращого захисту пасивних курців від тютюнового диму.

Вимоги до Єврокомісії закріпити у спеціальному законі обмеження на куріння, ініційоване європейськими «лівими» та «зеленими», не набрали підтримки більшості євродепутатів. Про те, наскільки і як обмежувати цю згубну звичку, кожна країна й надалі вирішуватиме окремо.

Європарламент обмежився лише закликом до урядів країн ЄС до 2012 року ухвалити необхідні закони, аби на державному рівні кожної країни обмежити куріння.

Регулювання у сфері куріння нині дуже відрізняється від країни до країни. У Німеччині, наприклад, це належить до компетенції окремих федеральних земель. А от в Ірландії та Великобританії діє цілковита заборона на куріння в громадських місцях, включно з ресторанами, барами та кнайпами.

За даними Європарламенту, споживання тютюну непрямо спричиняє щороку близько півмільйона смертей у ЄС, яких можна було б уникнути. Це становить 15 відсотків усіх смертеьних випадків. Згідно з дослідженням, чверть усіх ракових захворювань пов’язані з курінням.

Водночас, Європа вважається континентом з досить низькою часткою курців. Згідно з дослідженням Eurobarometer за цей рік, 70 відсотків населення ЄС не палять тютюну. Власне, ця більшість і домагається повної заборони куріння в усіх громадських місцях на території ЄС.

“Німецька хвиля”