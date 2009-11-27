Хом'як Жу-Жу став найпопулярнішою іграшкою

Забудьте про ляльки Барбі та ігрові приставки. Найпопулярнішою іграшкою напередодні Різдва став недорогий хом`як Жу-Жу, який весело їздить на машинці і пищить від щастя, якщо його погладити.

Попит на гризуна, який не пахне і не потребує їжі, настільки великий, що магазини іграшок не можуть виконати всі замовлення.

Серед кошлатих персонажів, кожен з яких коштує приблизно 8 доларів, є Містер Скіглс, ПіпСквік, Товстун, Латочка і Ням-Ням. Вони видають до 40 звуків, бігають по дитячому містечку, і навіть в туалеті їх чути.

Дитина може потішити хом`яка, попросити батьків придбати електронному вихованцеві машинку, скейтборд або колесо.

Адрієнн КЕРТІН з Асоціації виробників іграшок пояснила, що хом`яки Жу-Жу під час кризи сталі популярні також черрез те, що вони не коштують батькам цілого статку.

"Величезна кількість прекрасних іграшок, які обійдуться сім`ї менше 10 доларів. Діти обожнюють іграшки, які можна колекціонувати", - сказала А.КЕРТІН.

Проте в он-лайн магазинах Amazon.com і eBay.com ціна на цього звіра перевищує 100 доларів.

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