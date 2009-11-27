Українцям заборгували 1,67 млрд. грн зарплати

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 40,6%, і на 1 листопада становила 1 млрд. 67 млн. 976 тис. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 листопада ц.р. зафіксований у трьох областях України і в м. Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 листопада становила 299,293 млн. грн. (порівняно з 1 січня зросла на 13,5%), у Луганській – 141,669 млн. грн. (зростання 53,1%), у Харківській – 148,524 млн. грн. (зростання 33%). На другому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ (після Донецької області) – 176,501 млн. грн. (зростання з початку року – 81,2%).

Держкомстат наголошує, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване в усіх областях України.

У двох областях заборгованість на 1 листопада ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: в Івано-Франківській області – 9,181 млн. грн. (зростання з початку року – 27,7%), у Чернівецькій області – 6,821 млн. грн. (зростання – 26,7%).

Порівняно з даними на 1 жовтня ц.р., заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 0,5%. В 11 регіонах країни впродовж жовтня зафіксовано скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Найістотніше заборгованість скоротилася в Луганській (на 16,9%), Чернігівській (на 5,4%), Донецькій (на 5,1%), Сумській (на 4,7%) і Рівненській (на 3,1%) областях.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 р. заборгованість із зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого ц.р. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня минулого року – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.