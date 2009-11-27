Ветслужба заборонила ввозити птицю з Республіки Кот-д’Івуар
14:00, 27 листопада 2009Права споживачів
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Та продукти з неї
Українська ветеринарна служба заборонила ввезення на територію України з Республіки Кот-д’Івуар птиці, сировини та продуктів з неї.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.
Наголошують, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, в цій республіці зареєстровано захворювання птиці на високопатогенний грип.
Повідомляють, що ввезення інших продуктів і сировини з цієї країни повинне здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту.
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