Ветслужба заборонила ввозити птицю з Республіки Кот-д’Івуар

Українська ветеринарна служба заборонила ввезення на територію України з Республіки Кот-д’Івуар птиці, сировини та продуктів з неї.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Наголошують, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, в цій республіці зареєстровано захворювання птиці на високопатогенний грип.

Повідомляють, що ввезення інших продуктів і сировини з цієї країни повинне здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту.