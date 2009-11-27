Американці відзначили День подяки

Традиційними парадами та індичкою з журавлинним соусом відзначили американці одне зі своїх улюблених свят - День подяки. У четвер в багатьох містах США пройшли барвисті паради, обов`язковим атрибутом яких стали симпатичні індички, оранжеві гарбузи і символ добробуту - Ріг достатку.

Традиція відзначати День подяки виникла в 1621 році. Тоді англійські колоністи вирішили відзначити збір першого врожаю. Вони запросили на свято індіанців, які допомогли їм вижити.

Цікаво, що, на думку істориків, основними пригощаннями на тому першому святі були оленина та риба, а зовсім не індичка, яка стала невід`ємною частиною святкового столу лише після Громадянської війни. Саме тоді День подяки став загальнонаціональним святом: у 1863 році президент Аврам ЛІНКОЛЬН видав прокламацію про те, що цей день треба відзначати щорічно кожен четвертий четвер листопада.

За традицією, головним парадом, який проводять з нагоди улюбленого свята, є проходження вулицями Нью-Йорка. Цього року понад 3 млн. городян і гостей мегаполісу вийшли на вулиці, щоб побачити основне видовище цього параду - гігантські повітряні кулі, виготовлені у формі коханих американськими дітьми персонажів мультфільмів і коміксів, - пса Снупі, Великого червоного собаки Кліффорда, кота Гарфілда і цілого ряду інших. Цього року вперше за останні десять років на парад "вийшла" гігантська Людина-павук. Всього в ході було задіяно більше 50 величезних повітряних куль. Залежно від розміру кулі і кількості наповнюючого його гелію кожну закріплену вірьовками кулю несли від 20 до 40 осіб.

ІТАР-ТАРС