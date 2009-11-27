Пасажири цього року неактивно купують квитки на новорічні свята

Пасажири цього року менш активно купують квитки на новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані сьогодні на прес-конференції навів начальник пасажирської служби Південно-Західної залізниці Олександр БОЛДОВ.

«Ми аналізуємо кількість проданих квитків щодня, порівняно з минулим роком десь на 20% йде зменшення реалізації», - сказав він, не назвавши причин.

Водночас, він зазначив, що Південно-Західна залізниця розраховує перевезти в новорічно-різдвяний період пасажирів на рівні минулого року, коли додатково в період свят було перевезено близько 200 тис. пасажирів.

За словами О.БОЛДОВА, пасажиропотік у ці свята збільшується вдвічі: якщо щодоби на вокзалі Київ-Пасажирський обслуговується 40 тис. пасажирів, то в передноворічні дні – 80 тисяч.

За його словами, 28-30 грудня передбачаються «найбільш виїзні дати». Він також повідомив, що на сьогодні квитки на всіх напрямках є.

Зокрема, на сьогодні в західному напрямку на період свят реалізовано вже 53% місць, до Криму - 34%, 25% - в одеському напрямку, 56% - Донецьк, 26% - Дніпропетровськ, 30% - Харків, Полтава.

О.БОЛДОВ зазначив, що на сьогодні ПЗЗ призначила 9 додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята на 42 рейси (186 вагонів) у напрямках Ужгорода, Сімферополя, Москви, Чопа, Львова. Додатково планується задіяти 150 вагонів для поповнення графікових поїздів. Крім того, залізничники вивчатимуть попит і призначатимуть додаткові причіпні вагони або поїзди.

ПЗЗ використовує весь існуючий пересувний склад, загалом сьогодні в перевезеннях задіяно 904 пасажирських вагони.