У Львові пом'януть жертв Голодомору

28 листопада у Львові відбудеться низка заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, о 8.00 у всіх церквах Львова та області розпочнеться заупокійна Служба Божа за жертвами голодоморів та невинно убієнними під час політичних репресій.

Потім, на Личаківському цвинтарі у Львові відбудеться церемонія перепоховання останків жертв Голодомору 1946-1947 років.

Окрім цього, керівництво Львівської облдержадміністрації, обласної ради, Львівської міської ради та представники громадськості покладуть вінки до пам’ятного знака жертвам Голодомору та політичних репресій та до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів. Також у внутрішньому дворі Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» у Львові відбудеться покладання вінка до Хреста.

О 16.00 – «Хвилина мовчання», під час якої зупинять роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, буде зупинено рух громадського та приватного транспорту.

Після завершення «Хвилини мовчання» розпочнеться акція «Засвіти свічку!», під час якої запалять 2 тисячі 500 лампадок у центрі Львова на площі біля пам’ятника Т.Шевченку в пам‘ять про жертв Голодомору та політичних репресій.

Завершаться заходи вечором-реквіємом у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької.