У Черкасах змагатимуться за право продавати ялинки
15:21, 27 листопада 2009Права споживачів
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Міськвиконком оголосив конкурс
Черкаський міськвиконком оголосив конкурс серед суб`єктів господарювання на отримання права організації сезонної торгівлі новорічними ялинками на території Черкас. Конкурс пройде 4 грудня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у місті визначили 28 місць для організації торгівлі новорічними ялинками.
У конкурсі мають право взяти участь ті суб`єкти господарювання, які подадуть повний пакет необхідних документів. Переможцем визнають того, хто запропонує найвищу ціну за право організації тимчасового сезонного місця торгівлі новорічними ялинками.
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