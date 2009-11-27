У Черкасах змагатимуться за право продавати ялинки

Черкаський міськвиконком оголосив конкурс серед суб`єктів господарювання на отримання права організації сезонної торгівлі новорічними ялинками на території Черкас. Конкурс пройде 4 грудня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, у місті визначили 28 місць для організації торгівлі новорічними ялинками.

У конкурсі мають право взяти участь ті суб`єкти господарювання, які подадуть повний пакет необхідних документів. Переможцем визнають того, хто запропонує найвищу ціну за право організації тимчасового сезонного місця торгівлі новорічними ялинками.