Україна відпочиватиме з 1 по 10 січня

Кабінет міністрів України рекомендує підприємствам зробити вихідними дні з 1 по 10 січня.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 26 листопада 2009 р. № 1412-р, оприлюдненому на Урядовому порталі.

У документі зазначається, що з метою створення сприятливих умов для святкування 1 січня - Нового року, 7 січня - Різдва Христового та 24 серпня - Дня незалежності України, а також раціонального використання робочого часу рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державного казначейства та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2010 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з понеділка 4 січня - на суботу 30 січня; вівторка 5 січня - на суботу 13 лютого; середи 6 січня - на суботу 27 лютого; п’ятниці 8 січня - на суботу 13 березня; понеділка 23 серпня - на суботу 21 серпня.

Наголошується, що спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні визначає Національний банк.